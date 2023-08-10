İstanbul'da sivil polise akıl veren taksici cezayı yiyince çıldırdı İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi şoförüne yolcu gibi davranan sivil trafik ekipleri, taksi şoförünün yolcu seçtiğini tespit etti. Taksi şoförüne para cezası kesilirken, aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık çıkardı. Taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir taksici vakası daha yaşanmasın...

İstanbulluların taksicilerle olan sınavına bu kez sivil trafik ekipleri şahit oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivil trafik polisi, müşteri gibi davrandı

Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi.

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

"Araç bağlanırsa benzin döküp yakarım"

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.

"Yerinde olsam scooter ile giderdim"

Taksicinin sivil trafik polisini aracına almadığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi sürücüsünün polisin "Hiçbir taksi almıyor, Dolmabahçe'ye nasıl gideceğim" sözleri üzerine "Senin yerinde olsam scooter ile giderdim" dediği görülüyor.