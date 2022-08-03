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    İstanbul'da sivrisinek görülme sıklığında artış

    İstanbul'da etkili olan sivrisinekler kaşıntı ve yaralara neden olurken, artan vakalar vatandaşları endişelendiriyor.
    • 03.08.2022 - 20:55
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 20:56
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    İstanbul'da sivrisinek görülme sıklığında artış

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde dere yakındaki sokaklarda artan sivrisinekler, çevre sakinlerinde kaşıntı ve yaralara neden oluyor.

    Başta "Aedes" türü olmak üzere çeşitli sivrisinek ısırmasının neden olduğu problemlerden ve yetersiz ilaçlamadan şikayetçi olan mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

    Sineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi.

    Yeşilkent Mahallesi esnafı Muharrem Kurnaz, ilaçlama yapılmadığını ve sivrisinek ısırıklarından dolayı vücudunda yaraların olduğunu söyledi.

    "Balkonda oturamıyoruz"

    Sivrisineklerin kaşındırdığını dile getiren Kurnaz, "Bu konudan sadece ben değil, mahalleli, komşularımız şikayetçi. Vücudumda yaralar var, kaşıntı sürekli oluyor. Evde balkona oturduğum zaman, dükkanımda da her yer sinek dolu. Balkonda oturamıyoruz, her tarafımız kaşınıyor." dedi.

    Mahallenin sürekli ilaçlanması gerektiğini belirten Kurnaz, "İlaç aracının gelmesini istiyoruz. Dükkanda sivrisinek ilacı kullanıyorum, bitti, yenisini alacağız. İki güne bir tane tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

    İstanbul da sivrisinek görülme sıklığında artış #1

    "Çocuklar rahat uyuyamıyor"

    AA'da yer alan haberde Yeşilkent Mahallesi sakini İpek Uslu da mahalledeki sinek fazlalığından yatılmadığını ve çocukların ayaklarının yara içinde olduğunu söyledi.

    Uslu, sinek ilaçlama aracının mahalleye çok az gelmesinden şikayetçi olduğunu anlatarak, "Çocuklar rahat yatamıyor, hep yara içindeler, enfeksiyonlular. Bütün çocukların ayakları yara içinde. Sineklere çözüm getirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

    İstanbul da sivrisinek görülme sıklığında artış #2

    Küresel hareketlilikteki artış ve iklim değişikliklerinin etkisiyle yayılıyor

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, konuya ilişkin AA muhabirine, 2010'dan sonra Türkiye'de görülmeye başlayan "Aedes" cinsi sivrisineklerin küresel hareketlilikteki artış ve iklim değişikliklerinin etkisiyle yayılmayı sürdürdüğünü söyledi.

    Bu türlerden korunmak için kapalı ortamlara girmelerini engellemek gerektiğini belirten Midilli, "Sineklik ya da çok rahatsız olunuyorsa cibinlik kullanılabilir. Açık havadaysanız sinek kovucularla korunabilirsiniz." önerisinde bulundu.

    İstanbul da sivrisinek görülme sıklığında artış #3


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