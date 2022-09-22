Petrol
91.05
1.36%
Euro
18.1995
0.95%
Dolar
18.3629
0.20%
Altın
987.29
0.08%
Borsa
3292
1.43%
Bitcoin
356.368
1.83%
BTXN Coin
8.14
2.51%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    İstanbul'da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı

    Megakentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan serin havalar nedeniyle, sabah işe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar mont giymeye başladı.
    • 22.09.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı

    İstanbul'da sıcaklıklar yerini serin havalara bıraktı...

    Yaz boyunca "eyyam-ı bahur" sıcaklarının yaşandığı megakentte, sonbahar itibariyle aşırı soğuklar etkili olmaya başladı.

    Öyle ki sıcaklık bugün 15 dereceye kadar düştü.

    Vatandaşlar montlarına sarıldı

    Öte yandan dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

    İş ve okullarına gitmek için dışarı çıkan vatandaşların mont giymeye başladığı görüldü.

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #1

    Meteoroloji uyardı

    DHA'nın aktarımına göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlardan dolayı çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı.

     

    "5 derece daha soğuk olacak orası"

    İşe giden Necdet Kayı, "Meteorolojiyi dikkate aldım ve bugün ilk defa mont giydim. Ben her mevsimi seviyorum" dedi.

    Merter'den iş için yola çıkan İzzet Topur da, "Montu şimdi giydim. Dışarıya çıkıyorum bakıyorum, yağacağını düşünüyorum. Montumu alıyorum çıkıyorum. İklim değişikliği olduğu için doğal. Dünyada iklim değişiyor. Aslında mont giymezdim şehir içinde dolaşsaydım ama Beylikdüzü'ne gidiyorum. Muhtemelen 5 derece daha soğuk olacak orası. O yüzden giydim" diye konuştu.

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #2

    "Bundan sonra hava soğuk geçecek gibi görünüyor"

    Serhat Azadi, "Montları bugün çıkardık. Ben her sabah çıktığımda havanın durumuna bakarım. Montları bugün giydik hava soğuk diye. Bundan sonra da hava soğuk geçecek gibi görünüyor. Ben havanın çok sıcak olmasını da sevmiyorum. Genelde sonbaharı seviyorum. Çok kalın da giyinmeyi sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #3

    "Yazın zengin de fakir de kısa tişörtle çıkabiliyor"

    Barış Atalay da, "Mont giymeye daha bugün başladık. Muhakkak çıkmadan önce hava durumuna bakıyorum. Ona göre giyinip çıkıyoruz. Yolumuz biraz uzak. Öyle olduğu için de hava şartlarına göre giyinip çıkıyoruz. Gündüzleri geceye göre biraz daha iyi oluyor. Montu giymek yük oluyor. Ekonomik olarak da zor oluyor. Yazın zengin de fakir de kısa tişörtle çıkabiliyor. Yazın kimseye bir zarar verdiğini görmedim ama kışın çok zarar verdiğini gördük." diye konuştu.

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #4

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #5

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #6

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #7

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #8

    İstanbul da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı #9


    Fatih'te kırmızı ışığı hiçe sayan yayalar trafiği kilitledi
    3. Sayfa

    Fatih'te kırmızı ışığı hiçe sayan yayalar trafiği kilitledi

    Nobel ödüllü Abdulrazak Gurnah'ın Kumdan Yürek romanı
    Kitap

    Nobel ödüllü Abdulrazak Gurnah'ın Kumdan Yürek romanı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir