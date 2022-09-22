İstanbul'da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı

Megakentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan serin havalar nedeniyle, sabah işe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar mont giymeye başladı.

İstanbul'da sıcaklıklar yerini serin havalara bıraktı...

Yaz boyunca "eyyam-ı bahur" sıcaklarının yaşandığı megakentte, sonbahar itibariyle aşırı soğuklar etkili olmaya başladı.

Öyle ki sıcaklık bugün 15 dereceye kadar düştü.

Vatandaşlar montlarına sarıldı

Öte yandan dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

İş ve okullarına gitmek için dışarı çıkan vatandaşların mont giymeye başladığı görüldü.

Meteoroloji uyardı

DHA'nın aktarımına göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlardan dolayı çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı.

"5 derece daha soğuk olacak orası"

İşe giden Necdet Kayı, "Meteorolojiyi dikkate aldım ve bugün ilk defa mont giydim. Ben her mevsimi seviyorum" dedi.

Merter'den iş için yola çıkan İzzet Topur da, "Montu şimdi giydim. Dışarıya çıkıyorum bakıyorum, yağacağını düşünüyorum. Montumu alıyorum çıkıyorum. İklim değişikliği olduğu için doğal. Dünyada iklim değişiyor. Aslında mont giymezdim şehir içinde dolaşsaydım ama Beylikdüzü'ne gidiyorum. Muhtemelen 5 derece daha soğuk olacak orası. O yüzden giydim" diye konuştu.

"Bundan sonra hava soğuk geçecek gibi görünüyor"

Serhat Azadi, "Montları bugün çıkardık. Ben her sabah çıktığımda havanın durumuna bakarım. Montları bugün giydik hava soğuk diye. Bundan sonra da hava soğuk geçecek gibi görünüyor. Ben havanın çok sıcak olmasını da sevmiyorum. Genelde sonbaharı seviyorum. Çok kalın da giyinmeyi sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yazın zengin de fakir de kısa tişörtle çıkabiliyor"

Barış Atalay da, "Mont giymeye daha bugün başladık. Muhakkak çıkmadan önce hava durumuna bakıyorum. Ona göre giyinip çıkıyoruz. Yolumuz biraz uzak. Öyle olduğu için de hava şartlarına göre giyinip çıkıyoruz. Gündüzleri geceye göre biraz daha iyi oluyor. Montu giymek yük oluyor. Ekonomik olarak da zor oluyor. Yazın zengin de fakir de kısa tişörtle çıkabiliyor. Yazın kimseye bir zarar verdiğini görmedim ama kışın çok zarar verdiğini gördük." diye konuştu.





















