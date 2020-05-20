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- İstanbul'da, sokağa çıkan bisikletli çocuğa araba çarptı
İstanbul'da, sokağa çıkan bisikletli çocuğa araba çarptı
Kısıtlamanın kalkmasının ardından sokağa çıkarak bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
- DHA
- 20.05.2020 - 17:18
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 4 saatlik izninde sokağa çıkarak bisikletle dolaşan 14 yaşındaki Hasan Arda Uçar'a, Fatih Mehmet Çağlı yönetimindeki otomobil çarptı.
Bisikletten düşen çocuk, park halindeki bir aracın altına sürüklendi.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansa taşıdı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.