İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Galata Köprüsü çevresinde toplanan çocuklar, iç çamaşırlarıyla denize atladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul'da Galata Köprüsü çevresinde çocuklar, sıcak havada denize girerek serinledi.

PET ŞİŞELERDEN SİMİT

Bazı çocukların kendini koruma amaçlı pet şişelerden simit yaptıkları görülürken, korkusuzca hareket ettikleri dikketlerden kaçmadı.

MAYO YOKSA BOXER VAR

Mayo yerine boxer tercih eden gençlerin atlayışları görenlerin yüreğini ağzına getirse de, onlar aksiyonlarından vazgeçmedi.

Bu arada denizin kirliği de üzüntü yarattı.