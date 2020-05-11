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    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik

    İstanbul'da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.
    • AA
    • 11.05.2020 - 01:27
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    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

    Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4'E ÇIKTI

    Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

    İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4'e ulaştı.

    Geçen haftaki yasak sonrası kadar ani bir trafik yoğunluğu yaşanmadı.

    MASKE TAKMADILAR SOSYAL MESAFEYİ KORUMADILAR

    Kısıtlamanın kalkmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı gözlemlendi.

    Kısıtlamanın sona ermesiyle Silivri'de de çok sayıda vatandaş, caddelerde yürüyüşe çıkarken, bazıları da benzinliklerdeki marketlere gitti.

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