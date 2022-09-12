Petrol
94.02
1.27%
Euro
18.439
0.67%
Dolar
18.2262
-0.05%
Altın
1.01
0.38%
Borsa
3649
3.63%
Bitcoin
412.172
3.97%
BTXN Coin
6.90
2.37%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    İstanbul'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı

    İstanbul Fatih'te sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir esnaf bacağından vurularak yaralandı.
    • 12.09.2022 - 21:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı

    Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Kerpiçhane Sokak’ta yaşanan olayda, sokak ortasında tartışmaya başlayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Silahlı kavgada esnaf yaralandı

    Silahların ve bıçakların çekildiği kavgada konuyla alakası olmayan bir esnaf vurularak yaralandı. Bacağından yaralandığı öğrenilen kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre, ekipler kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı #1

    İstanbul da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı #2

    İstanbul da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı #3


    Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
    Yaşam

    Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?

    Jason Denayer, takımsız kaldı
    Transfer dosyası

    Jason Denayer, takımsız kaldı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir