İstanbul'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada esnaf yaralandı

İstanbul Fatih'te sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir esnaf bacağından vurularak yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Kerpiçhane Sokak’ta yaşanan olayda, sokak ortasında tartışmaya başlayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada esnaf yaralandı

Silahların ve bıçakların çekildiği kavgada konuyla alakası olmayan bir esnaf vurularak yaralandı. Bacağından yaralandığı öğrenilen kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre, ekipler kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.









