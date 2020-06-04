Başakşehir'de bir sitede yapılan asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske önlemine dikkat edilmedi.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler sayesinde, yaklaşık 3 ayın ardından normalleşmeye başladı.

1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme adımlarına rağmen uyulması gereken kurallar ve ölemler hatırlatılırken, halen bu uyarılar bazen dikkate alınmıyor.

SOSYAL MESAFESİZ VE MASKESİZ ASKER UĞURLAMA

Başakşehir'de bir sitede, asker uğurlaması için toplanan vatandaşlar, güvenliğin uyarılarına aldırış etmeden, çocuk parkının da olduğu alanda silahlar sıktı, el ele tutuşarak halaylar oynarken, çevredeki site sakinlerinin de yüksek sesli müzikten rahatsız olmalarına aldırış etmedi.

İstanbul'da sosyal mesafesiz asker uğurlama