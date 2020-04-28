Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi ihlal ederek, spor yapan bir kişi, “Spor salonları kapandı, biz de kendimizi dışarıya attık.” dedi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer "evde kal" çağrılarına devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında bazı vatandaşlar evlerinde tedbirler alırken, yapılan uyarıları dikkate almayan kişilerin de olduğu görülüyor.

SALGINA RAĞMEN SPOR YAPTILAR

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir parkta yaklaşık 30 kişinin sabah sporu yaptığı görüldü.

Zabıta ekiplerinin şerit ile kapattığı yerde kimi vatandaş koşu yaparken, kimi vatandaş ise sosyal mesafeyi hiçe saydı. Spor aletlerini kullanarak egzersiz yaptı.

İstanbul'da sosyal mesafesiz sabah sporu ViDEO

"EVDE OTURMAKTAN ÇOK BUNALDIK"

Arkadaşıyla beraber spor yapmayan gelen bir vatandaş, uzun süredir evde izole olduğunu ancak bunaldığını söyleyerek,”Hava almakta gerekiyor çok bunaldık evde oturmaktan. Bugün park kalabalık. İnsanlar haklı evde oturmaktan sıkıldık. Herkes elinden geldiğince mesafeye dikkat ediyor. Bizde spor yapmaya geldik spor yapmadan olmuyor.” dedi.

"SPOR SALONLARI KAPANINCA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Bir başka vatandaş ise, “Spor salonları kapanınca bizde kendimizi dışarıya attık. Evde kendimizi hapis gibi hissediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez kendimizi sokaklara attık. Dört gözle yasakların bitmesini bekliyoruz.” dedi.

Bazı vatandaşların spor yaparken maskesiz olmaları da dikkat çekti.