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    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi

    Koronavirüs salgınına rağmen tekne partisi düzenleyen bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak gece boyunca maskesiz eğlendi.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 11:04
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    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi

    Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında uyarılar devam ederken, İstanbul Haliç'te bir araya gelen kalabalık bir grup, tekne partisi düzenledi.

    Balat iskelesine demir atan gemi, denize açılarak partiye başladı.

    SOSYAL MESAFE UNUTULDU

    Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, vatandaşların meşale ve müzik eşliğinde birbirine yakın şekilde dans ettiği görüntüler dikkat çekti.

    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi #1

    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi #2

    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi #3

    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi #4

    İstanbul'da sosyal mesafesiz tekne partisi #5

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