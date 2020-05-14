İstanbul'da sosyal mesafeyi ihlal eden minibüs sürücüsüne ceza

Ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, başka bir minibüse bindirildi.

İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler, titizlikle yürütülüyor.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirleri denetledi.

Durdurulan bir minibüsün, taşıma sınırının çok üzerinde yolcu olduğu görüldü.

AYAKTA YOLCULUK YAPANLAR İNDİRİLDİ

Çoğu ayakta ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden yolcular minibüsten indirilirken, araç sürücüsüne “Taşıma sınırı üstünde yolcu almak” ve 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine muhalefetten işlem yapılarak, iki ayrı maddeden para cezası verildi.

Minibüsten indirilen yolcular, bölgeye çağrılan başka bir yolcu minibüsüne bindirilerek sosyal mesafe kuralları dahilinde gidecekleri yerlere gönderildi.

Minibüse taşıma sınırının üzerinde yolcu alan sürücü VİDEO