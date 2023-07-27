İstanbul'da su tüketiminde yeni rekor İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), dün şehre verilen 3 milyon 568 bin 56 metreküp su miktarıyla yeni bir rekorun kırıldığını açıklayarak, abonelerine tasarruf çağrısı yaptı.

AA

Kavurucu sıcaklar dünyayı etkisi altına aldı..

Türkiye'de hissedilen sıcak havalar, vatandaşları bunalttı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, termometreler 40 dereceleri gördü.

Sıcaklardan etkilenen illerden biri de İstanbul oldu.

İstanbul, su tüketiminde dün yeni bir rekor tazeledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurguladı.

3 milyon 568 metreküp su tüketildi

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, tasarruf çağrısı yapıldı:

Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım.



Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Doluluk oranında düşüş

İSKİ verilerin göre, İstanbul'da barajlardaki doluluk oranında ise düşüş yaşandı.

Son iki haftanın verilere göre; doluluk oranı 14 Temmuz'da yüzde 41.67 iken bugün yüzde 38,21 oldu.