İstanbul'da suç örgütüne operasyon; 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı.

SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 21 GÖZALTI, FİRARİLER ARANIYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye 21 Kasım Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheliyi yakalama çalışmalarında sonradan yakalanan 1 firari ile gözaltı sayısı 21 oldu. Diğer firari durumda olan şüpheliler hakkında çalışmalar ise devam ediyor

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Hakimlikçe 13 şüpheli tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.