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    İstanbul'da suikast hazırlığındaki 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
    • 29.06.2022 - 19:41
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    İstanbul'da suikast hazırlığındaki 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek uyarıda bulundu.

    Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

    Saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı

    İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.

    4'ü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, savcılıktaki ifadeleri alınan 5 şüpheliden 4’ü "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 4 şüpheli "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

     

     


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