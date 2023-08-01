İstanbul'da 'Süper Ay' manzarası adeta büyüledi Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da izleyenleri mest etti.

AA

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Normalden daha parlak ve büyük gözlemlenen 'Süper Ay', İstanbul'da bugün de izleyenlerin içini açacak harika manzaralar sundu.

Büyük Çamlıca Camii ve Süper Ay aynı karede

'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

Ağustos ayında yaşanması beklenen iki Süper Ay'dan ilki bugün gerçekleşti.

Dolunay bugün Dünya'ya normalden daha yakın, yalnızca 357 bin 530 km uzaklıkta yer aldı.

Süper Ay'ın oluşumu

Süper Ay'ın oluşum aşaması ise şu şekilde; Ay, Dünya'nın etrafında hafif eliptik bir yörüngede dönüyor. Bu nedenle Dünya'ya bazen biraz daha yakın, bazen biraz daha uzak gözüküyor. Ay, Dünya'ya en yakın konumdayken bir dolunay gerçekleştiğinde buna "Süper Ay" adı veriliyor.

Süper Ay, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlak görünür. Aradaki fark çıplak gözle çok belirgin olmasa da süper ay yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak oluyor.

30 Ağustos'ta dolunay daha da yaklaşacak

Bu ağustos ayı tek bir Süper Ay'la sınırlı kalmayacak. Üstelik, 30 Ağustos'ta dolunay Dünya'ya 357 bin 344 kilometrelik bir mesafeyle 1 Ağustos'takinden biraz daha yakın olacak. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci Süper Ay olması nedeniyle "Süper Mavi Ay" adını da alacak.