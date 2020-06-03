İstanbul'da, parka gelen Suriyeli aile mangal yaptı

İstanbul'da, parka gelen Suriyeli aile mangal yaptı

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Beyoğlu'nda çocuklarını parka getiren aile, yasağı ihlal ederek mangal yaktı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler bugün tekrar dışarı çıktı.

Çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler parklara akın etti.

ÇOCUKLARI PARKA, KENDİLERİ MANGALA KOŞTU

Beyoğlu Sütlüce'de birçok çocuk parklarda doyasıya eğlenirken, çocuklarını parka getiren Suriyeli bir aile yasak olmasına rağmen mangal yaktı.

Çocukları eğlendirmek için parka geldiklerini söyleyen Suriyeli genç kız, hem çocukları eğlendirdiklerini hem de mangal yakarak karınlarını doyurduklarını söyledi.

İstanbul'da, parka gelen Suriyeli aile mangal yaptı ViDEO