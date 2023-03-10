İstanbul'da tahliye edilen okulların yıkımına başlanmadı Deprem nedeniyle riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okulların yıkımına başlanılmazken, bazılarında eşyaların çıkarıldığı gözlendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından İstanbul'da da depreme hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul genelinde 93 okul ve eğitim kurumu riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Avcılar ve Küçükçekmece’de tahliye edilen okullarda zemin etüdü veya yıkımına ilişkin henüz bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

Sıra ve masalar taşınıyor

Avcılar’daki Güngör Tekiner Ortaokulu’ndaki sıra ve masalar kamyonetlere yüklenerek taşınıyor.

Karar çerçevesinde tahliye edilen Kanarya Ortaokulu'nun bahçesine geçen bitişikteki okulun öğrencilerinin de oyun oynadıkları görüldü.

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Merkezi de tahliye edilen okullar arasında yer alıyor.

Yıkım başlamadı

Yıkım çalışmasının yapılmadığı Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi drone ile havadan görüntülendi.

Sultangazi'de bulunan Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi'nde ise bazı pencerelerin söküldüğü ancak yıkım çalışması başlatılmadığı öğrenildi.

Bahçelievler'de bulunan Mustafa Kemal İlkokulu, Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hürriyet İlkokulu'nda da herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

3 okul da havadan görüntülendi.

Çalışma yapılmayan okullar da var

Beyoğlu'nda bulunan Lütfü Banat İlkokulu ve Lütfü Banat Ortaokulu'nda eşyaların tahliyesine devam ediliyor.

Kolilenen eşyalar teker teker çıkarılıyor.

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve Yıldız Ertem Anaokulu'nda ise çalışma yapılmadığı görüldü.