İHA
İstanbul'da taksimetre kavgası..
Geçtiğimiz gün Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi.
TEKME VE YUMRUKLU KAVGA
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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