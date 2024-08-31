Haberler



İç Haber



İstanbul'da taksi şoförü ile müşteri arasında ücret kavgası

İstanbul'da taksi şoförü ile müşteri arasında ücret kavgası Maltepe'de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma sokağa taştı..