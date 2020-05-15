İstanbul'da, taksi şoförünü gasbeden şahıs yakalandı

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Yanında bulunan bıçak ile taksi şoförünü gasbeden ve kayıplara karışan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden taksiye binen kimliği belirsiz bir kişi, Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık kısmına geldiği sırada, yanındaki bıçağı şoförün karnına dayayarak tüm paraları istemişti.

Taksi şoförü de çaresiz bir şekilde cebindeki paraları çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi araçtan inerek kayıplara karışmıştı.

SOYGUNCU YAKALANDI

Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü ise daha sonra polisi arayarak yardım istedi.

Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen gasp sonrası çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, çok sayıda sabıkası bulunan Muhammet M. yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet M., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, taksi şoförünü gasbetti