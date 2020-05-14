Yanında bulunan bıçağı çıkararak şoförün karnına dayayan şüpheli, şoförün cebindeki paraları gasbettikten sonra kayıplara karıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden taksiye binen kimliği belirsiz bir kişi, taksi şoförüne Arnavutköy’e gideceğini söyledi.

Taksi, Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık kısmına geldiği sırada arkada oturan şahıs ise yanındaki bıçağı, şoförün karnına dayadı.

ŞOFÖRÜN CEBİNDEKİ PARALARI ALIP KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü, şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak verdi.

Taksi şoförüne korku dolu anlar yaşatan şahıs da paraları aldıktan sonra taksiden inerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da, taksi şoförünü gasbetti ViDEO

ŞİKAYETÇİ OLDU

Taksi şoförü yaşadığı paniğin ardından bölgeden ayrılırken, daha sonra ise şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.