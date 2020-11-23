İstanbul'da taksici aracında unutulan 300 bin euroyu sahibine ulaştırdı

İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yabancı uyruklu bir yolcunun unuttuğu çantada 300 bin euro bulan taksici, hiç düşünmeden bulduğu servet değerindeki parayı sahibine teslim etti.

İstanbul Havalimanı’ndan yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden 31 yaşındaki Engin Olgaç, yolcuyu Laleli’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu.

Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde deste deste döviz bulunduğunu fark etti.

Örnek davranış gösteren duyarlı taksici, 2 milyon 800 bin lira değerindeki 300 bin euro dövizi sahibine teslim etti.

İstanbul'da taksici 300 euroyu sahibine teslim etti VİDEO

"OTELİ ARAYIP İLETİŞİME GEÇTİ"

Parayı sahibine teslim ettiği anda çekilen görüntüde “Görmüş olduğunuz arkadaşımızı havalimanından aldım. Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum. Benim hakkım hiçbir şekilde yoktur. Allah onu kazadan beladan korusun” açıklamasında bulundu.

Müşteri ise servet değerindeki parasını bularak kendisine getiren taksiciye teşekkür etti.