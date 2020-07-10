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    İstanbul'da taksici rezaleti

    Beyoğlu'nda bir taksici yolu kapatarak müşteri için kavga etti. Diğer şoförler korna çalarak taksiciye tepki gösterdi.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 23:22
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    İstanbul'da taksici rezaleti

    Gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata’da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu.

    İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

    İstanbul'da taksici rezaleti #1

    KÜFÜRLER EDİP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

    Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E.’ye küfür ve hakaretler etmeye başladı.

    Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı.

    Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, “bunu da al” diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da taksici rezaleti #2

    TAKSİCİDEN AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul'da taksici rezaleti #3

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