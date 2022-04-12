İstanbul'da taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı

Taksici, ikinci katta bulunan evine merdivenlerden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlı kadını sırtında taşıyarak evine çıkardı. 'İnsanlık ölmedi' dedirten o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Süleyman Güngör, bağlı bulunduğu Sabiha Gökçen Havalimanı taksi durağında yolcularını alarak, Eyüpsultan ilçesinde bir sokağa bıraktı.

Taksi şoförü, durağa döndüğü sırada sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını fark etti.

Sırtında taşıdı

Evinde tek başına yaşayan yaşlı kadının yanında komşuları olmasına rağmen evinin merdivenlerini çıkamadığını gören taksi şoförü, tereddüt etmeden kadını sırtına aldı.

Taksicinin yaşlı kadını sırtında ikinci kata çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Duasını aldı

Yaptığı hareketiyle takdir toplayan taksici, işini yaptığı, taksiye aldığı yolcular tarafından sevildiğini ve yolcularına her zaman saygıyla yaklaştığını söyledi.

Yaşlı kadının kendisine dualar ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Güngör, yaşananları İHA’ya anlattı.

“Benim vazifemdi, bunu herkes yapar”

Güngör, “Müşterilerimi bıraktıktan sonra yoldan aşağı doğru inerken 20 metre ileride bir yaşlı teyze ve yanında iki hanımefendi vardı. Hemen durdum ve teyzemi arabama bindirdim. Teyzenin evine doğru giderken teyzeye 'izin verirseniz ben merdivenleri çıkarken size yardım edeceğim' dedim. 'Çok iyi olur' dediler. Teyzeyi sırtıma aldım ve merdivenlerden 2 kat yukarı çıkardım. Bana dua ettiler. Yanımdaki hanımefendi kameraya çekmek istedi ben de 'çekebilirsiniz' dedim. Memnun oldular bana dua ettiler, ben de çok mutlu oldum. Bu benim vazifemdi, bunu herkes yapar.” dedi.

“Ben İstanbul'un en iyi taksicisiyim”

“Teyze, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi ben gücüm yettiği yere kadar götürürdüm” diyen taksici şöyle devam etti:

“Ben 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Ne zaman yardıma ihtiyacı olan birisini görsem yardımcı olurum. Yurt dışından gelen misafirlerimizi alırım, İstanbul'a ilk kez gelmişlerse gidecekleri yerlere götürürken İstanbul'u anlatırım. Eminim ki turist yolcularım ülkelerine döndüklerinde mutlaka benden iyi bahsediyorlar. Ben İstanbul'un en iyi taksicisiyim ve işimi severek yapıyorum.”