Haberler

İç Haber

İstanbul'da taksicilerin bıçaklı kavgası

İstanbul'da taksicilerin bıçaklı kavgası

Esenyurt'ta, iki taksi şoförü arasında yolcu alma ve durak yeri konusunda çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti.