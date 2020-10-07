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    İstanbul'da taksicilerin bıçaklı kavgası

    Esenyurt'ta, iki taksi şoförü arasında yolcu alma ve durak yeri konusunda çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 15:25
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    İstanbul'da taksicilerin bıçaklı kavgası

    İstanbul'da taksi esnafının kavgalarına bir yenisi daha eklendi.

    Esenyurt'ta kimlikleri öğrenilemeyen iki taksici, yolcu alma ve durak yeri konusunda tartışırken, aralarında bıçaklı kavga çıktı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan taksicileri ayırarak gözaltına aldı.

    Taksicilerden birinin elindeki bıçaktan ayrı olarak aracında yapılan aramada da bir bıçak daha bulundu.

    Taksi şoförlerine trafik açısından cezai işlem uyguladıktan sonra şüpheliler, adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #1

    3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

    Esenyurt'ta, kısa süre önce taksi şoförleri arasındaki rekabet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldürülmüştü.

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #2

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #3

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #4

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #5

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #6

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #7

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #8

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #9

    İstanbul da taksicilerin bıçaklı kavgası #10

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