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    İstanbul'da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü

    İstanbul'da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruk gece de devam etti.
    • AA
    • 09.04.2022 - 04:51
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 05:13
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) son toplantısında alınan yüzde 40 zam kararı sonrası taksilerdeki açılış ücreti 9 lira 80 kuruşa, kısa mesafe ücreti ise 28 liraya yükselmişti.

    Kuyruklar gece de devam etti

    9 Nisan Cumartesi günü itibariyle uygulamaya konulan kararla, Ataşehir'deki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gece de sürdü.

    İstanbul'da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü - Video

    Yüzde 40 zam önerisi kabul edildi

    İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.

    İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları başladı - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü #1

    İstanbul da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü #2

    İstanbul da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü #3

    İstanbul da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü #4

    İstanbul da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü #5


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