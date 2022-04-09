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İstanbul'da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü

İstanbul'da taksicilerin zamlı tarife kuyruğu gece de sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruk gece de devam etti.