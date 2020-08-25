İstanbul'da tartıştığı arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Maltepe'de parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesindeki bir parkın içerisinde yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olan Fırat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fırat K. hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Yusuf K. isimli şüphelinin Fırat K.'yı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan aramada pompalı tüfek ve 2 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli Yusuf K. olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Yusuf K.'nın Fırat K.'yı aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı vurduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





