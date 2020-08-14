İstanbul'da tartıştığı kadına saldıran şahıs tutuklandı

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Diş Doktoru Sena Koçak'ı darbeden saldırganın tutuklandığı açıklandı.

İstanbul Alibeyköy'de Diş Doktoru Sena Koçak, trafikte tartıştığı Emre E. tarafından darbedilmiş, olayın ardından sosyal medyada dolaşıma giren saldırı anının görüntülerine tepki yağmıştı.

Görüntüleri izleyen emniyet güçleri tarafından Emre E. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var" yanıtını vermişti.

TUTUKLANDI

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Emre E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"UYARDIM, HAKARET ETTİ"

Şüphelinin savcılık ifadesinde, eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürdü.

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"PİŞMANIM"

İfadesinde, aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzilar E'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

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