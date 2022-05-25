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    İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler

    İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 Karayolu'nda 1’i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • 25.05.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 18:59
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    İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler

    Öğle saatlerinde İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, 1 ‘i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk etti.

    Yaşanan bu tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Sadece sürücüde kask görüldü

    DHA'nın haberine göre, görüntülerde sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı, sürücünün bir süre sonra yanlarından geçen araç sürücüsüyle tartıştığı ve ellerini bırakarak kaskını çıkardığı görüldü.

    İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler VİDEO

    Kartal D-100de tehlikeli yolculuk kamerada -1


    Kartal D-100de tehlikeli yolculuk kamerada -2

    Kartal D-100de tehlikeli yolculuk kamerada -3

    Kartal D-100de tehlikeli yolculuk kamerada -4


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