İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 Karayolu'nda 1’i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öğle saatlerinde İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, 1 ‘i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk etti.

Yaşanan bu tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sadece sürücüde kask görüldü

DHA'nın haberine göre, görüntülerde sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı, sürücünün bir süre sonra yanlarından geçen araç sürücüsüyle tartıştığı ve ellerini bırakarak kaskını çıkardığı görüldü.

İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi bindiler VİDEO











