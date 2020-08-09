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    İstanbul'da tekne eğlencilerine denetim

    İstanbul'da tekne eğlencilerine denetim

    Fatih Balat'ta koronavirüse rağmenkalabalık bir şekilde tekneye binen ve maske takmayan gruba ceza kesildi.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 07:25
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    İstanbul'da tekne eğlencilerine denetim

    İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan önlemlere rağmen, vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı.

    NE SOSYAL MESAFE, NE DE MASKE VAR

    Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #1

    POLİS DENETİM YAPTI

    Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #2

    MASKE TAKMAYANLARA 900 LİRA CEZA

    Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #3

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #4

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #5

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #6

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #7

    İstanbul da tekne eğlencilerine denetim #8

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