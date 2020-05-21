İstanbul'da telefonunu satmak isterken dolandırıldı

İnternet sitesi üzerinden telefonunu satan sağlık personeli, telefonunu satın almak isteyen bir kişi tarafından bindikleri motosikletten düşürülerek, çantası çalındı.

İstanbul'da, Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Nevzat Korkut, yaklaşık 4-5 bin lira civarındaki cep telefonunu satmak için internet sitesine ilan verdi.

İlanı gören bir kişi de, Korkut'u arayarak telefonunu satın almak istediğini söyledi.

Yakınlarda dükkanının olduğunu söyleyen kişi, dükkanına gitmek için Korkut'u motosikletine bindirdi.

DİKKATİNİ DAĞITARAK ÇANTASINI ÇALIP KAÇTI

İkili bir süre Bahçelievler'de dolaştıktan sonra telefonu almak isteyen kişi, bir ara sokakta yere anahtarını düşürdü.

Korkut'un, dikkatini anahtara verdiği anda ise motosikleti sağa sola kıran kişi, sağlık çalışanını motosikletten düşürerek içinde telefonu ve tıbbi bazı cihazların bulunduğu çantasını alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETTE BULUNDU

Neye uğradığını şaşıran Korkut, üzerindeki şaşkınlığı atlattıktan sonra polis merkezine giderek telefonunu çalan kişiden şikayetçi oldu.

Nevzat Korkut ve telefonunu almak isteyen kişinin, birlikte yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"DİRSEĞİYLE BENİ İTİNCE DÜŞTÜM"

Buluştuğu kişi tarafından dolandırıldığını söyleyen Nevzat Korkut, "Buluştuktan sonra 200-300 metre kadar ilerledik. Motosikletinin hazır olduğunu dükkanın biraz uzak olduğunu ve motorla gidebileceklerini söyledi. Beraber motora bindikten sonra beni beş on dakika kadar Bahçelievler içinde kafamın karışması için dolaştırdı. Ondan sonra ara bir sokağa girdi, sonra cebinden anahtar düşürdü. Benim dikkatimi dağıttı, sonra motoru sağa sola yalpalayarak dengemi kaybetmemi sağladı. Daha sonra dirseğiyle beni itti ben de düştüm. Çantam da önümdeydi, içinde telefonum, devletin bana zimmetlemiş olduğu tıbbi ekipmanlarım, maddi manevi değeri olan bir sürü özel eşyam vardı. Düştükten sonra çantamı alıp direkt uzaklaştı" dedi.

"SOKAK SOKAK GEZDİM"

Olay sonrasında şikayetçi olduğunu anlatan Korkut, "Karakola gittikten sonra ifademi aldılar sonrasında eve geldim ama içim hiç rahat etmedi. Bir gün sonra ben olay yerine gittim sokak sokak, cadde cadde kendim araştırma yaptım. Nereden geçtik, kapı kapı gezdim güvenlik kamerası soruşturdum. En son güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüyü buldum, beni dolandıran kişi ile beraber yürüdüğümüz. Ben savcılığa da başvurdum, ifademi orada da verdim. Bir an önce bulunmasını istiyorum bunun, benim maddi ve manevi kaybım var. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz, sağlık çalışanı olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Görüntüler de varken bunun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.