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    İstanbul'da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi

    TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte hurda demir yüklü tır devrildi. Tırın dorsesindeki saç demirler yola saçıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 01:16
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    İstanbul'da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde, TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte saat 20.00 sıralarında bir tır henüz bilinmeyen nedenden sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    Saç demir yüklü tırın devrildiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada yaralanan sürücü Hanifi Bilir ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle tırın dorsesindeki hurda demirler yola saçıldı.

    Ekiplerin çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatılırken, demir parçaları vinç yardımıyla başka bir tıra yüklendi.

    Devrilen tırın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

    İstanbul da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi #1

    İstanbul da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi #2

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    İstanbul da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi #4

    İstanbul da TEM otoyolu üst geçitte hurda yüklü tır devrildi #5

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