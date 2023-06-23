İstanbul TEM Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına araba çarptı İstanbul'da TEM Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına araba çarptı. Feci kaza ve kadının savrulması anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'da yaşanılan feci kaza kameralara yansıdı.

Saat 23.00 sıralarına TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeler mevkiinde meydana gelen olayda, otobanda yolun karşısında geçmeye çalışan kadına seyir halindeki bir araç çarptı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Neye uğradığını şaşıran sürücü araçtan inerek kadına yardım etmek istedi. O esnada diğer sürücüler de durarak yardıma koştu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan aniden otobana çıkan kadına aracın çarpması ve çarpmasın etkisiyle kadının savrulma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.