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İstanbul'da tepki çeken sahte rehber yakalandı

İstanbul'da tepki çeken sahte rehber yakalandı

İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber, yakalandı. Sahte rehberin adı da sahte çıktı.