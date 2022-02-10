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    İstanbul'da tepki çeken sahte rehber yakalandı

    İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber, yakalandı. Sahte rehberin adı da sahte çıktı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 18:21
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    İstanbul'da tepki çeken sahte rehber yakalandı

    Kendisini Mustafa G. olarak tanıtan Suriye uyruklu Ahmet Avan, İstanbul'u dolaştırdığı Arap turistlere, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş." ifadelerini kullanmıştı.

    Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtmıştı.

    SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

    İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçildi.

    POLİS, SAHTE REHBERİ TURA ÇIKARMAK İÇİN TURİST GRUBU ARARKEN YAKALADI

    İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri, sahte rehberi tespit etti. Turizm polisi, Ahmet Avan'ı Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı.

    Ahmet Avan'ın Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Avan hakkında, belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. Ayrıca Atatürk aleyhine söylediği sözler nedeniyle adli işlem başlatıldı.

    İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEK

    Avan, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Avan'ın, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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