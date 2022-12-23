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    İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

    İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • 23.12.2022 - 12:04
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    İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

    İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin gençlik yapılanması olarak bilinen DGH mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

    8 ilçede 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

    Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu olduğu tespit edilen 12 kişiye yönelik 8 ilçede, 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüphelinin tamamı yakalandı.

    12 şüpheli yakalandı

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

    İstanbul da terör örgütü PKK nın gençlik yapılanmasına operasyon #1

    İstanbul da terör örgütü PKK nın gençlik yapılanmasına operasyon #2

    İstanbul da terör örgütü PKK nın gençlik yapılanmasına operasyon #3

    İstanbul da terör örgütü PKK nın gençlik yapılanmasına operasyon #4


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