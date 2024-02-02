İstanbul'da ters yön kazası! Esenyurt'ta kural tanımayan sürücüler tehlike saçıyor Esenyurt'ta kural tanımayıp ters yönden sokağa girmeye çalışan sürücüler, kazalara neden oluyor.. Aynı noktada dün akşam yaşanılan son kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

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İHA

Trafiği yoğun olan İstanbul'da, bazı sürücüler trafiği daha da zorlaştırıyor..

Ters yönleri kullanan sürücüler, hem kendi canlarını hem de başka sürücülerin canlarını hiçe sayıyor..

Son yaşanılan kazanın adresi Esenyurt oldu.

Akçaburgaz Mahallesi Haliç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki birçok sürücü, cadde üzerinde “Sağa dönülmez” levhası olmasına rağmen sokağa tersten girmeye çalıştı.

Aynı caddede 15'in üzerinde kaza yaşandı

Kural tanımayan sürücüler sebebiyle geçen haftalarda cadde üzerinde 15’in üzerinde trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar için adeta çileye dönüşen duruma önlem almak için yola koyulan dubalar da zamanla aynı sürücülerin üzerinden geçmesi sebebiyle kırılarak etkisiz hale geldi.

Yaşanan kazalara tepki gösteren vatandaşlar, çözüm olarak yetkililer tarafından sokağın başına kapan koyulmasını istedi.

Son kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Dün akşam saatlerinde de İsmail A. kontrolündeki 06 CAM 359 plakalı kamyon, sağa dönerken, sağ taraftan gelen Kadri Celil K. kontrolündeki 34 HFY 269 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosikletli Kadri Celil K. yaralanırken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kazaların ve dün akşam gerçekleşen motosiklet kazasının o anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Burada ters yön tabelası var ama araçlar buna uymuyor"

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Oğuz Güngör, şunları söyledi:

Burada ters yol tabelası var ama araçlar buna uymuyorlar. Sürekli ters yoldan giriş yaptıkları için genelde kazalar oluyor. Çoğu zaman günde iki kez sabah ayrı akşam ayrı kaza oluyor. Normalde yüz metre ileride sağa dönüş var. Herhalde oradan dolanmak istemiyorlar. Herhalde canları onlar için önemsiz.



Bu belki 14. kaza belki de daha fazladır. Sadece bugün 2 kere oldu. Her hafta kaza oluyor. Gündüz daha yoğun oluyor. Çözüm olarak buraya bir kapan yapmaları lazım. Bugün de motosiklet ile bir kaza oldu. Araç yine buraya dönmek isterken motosiklet de biraz süratli geliyordu herhalde. Kamyon, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralıydı. Ambulans aldı ve götürdü. Buraya bir önlem almaları için birisinin ölmesi mi gerekiyor?

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)