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İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi

İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi

Kentte yoğun yağış sonrası kayda geçen bir görüntüde, polisin su kanalının tıkanmaması için seferber olduğu görüldü.