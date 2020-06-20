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- İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi
İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi
Kentte yoğun yağış sonrası kayda geçen bir görüntüde, polisin su kanalının tıkanmaması için seferber olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 09:45
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığınmakta buldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde, kentte bir polisin, tıkanan su kanalını açmaya çalıştığı görüldü.
POLİS, SU KANALINI AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Polisin hareketi büyük takdir toplarken, görüntüye "İstanbul'da yoğun yağışın ardından su kanalının tıkanmaması için seferber olan Polisimiz.. Milletimizin güvenliği için 175 yıldır her yerdeyiz." notu düşüldü.
Tıkanan su kanalını açan trafik polisi VİDEO