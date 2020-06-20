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    İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi

    İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi

    Kentte yoğun yağış sonrası kayda geçen bir görüntüde, polisin su kanalının tıkanmaması için seferber olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 09:45
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    İstanbul'da tıkanan su kanalını açan trafik polisi

    İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde, kentte bir polisin, tıkanan su kanalını açmaya çalıştığı görüldü.

    POLİS, SU KANALINI AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU

    Polisin hareketi büyük takdir toplarken, görüntüye "İstanbul'da yoğun yağışın ardından su kanalının tıkanmaması için seferber olan Polisimiz.. Milletimizin güvenliği için 175 yıldır her yerdeyiz." notu düşüldü.

    Tıkanan su kanalını açan trafik polisi VİDEO

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