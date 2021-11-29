Şişli ilçesinde bulunan kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen yangın etrafa kısa sürede korku saçtı.

Bahçeler Sokak üzerinde madde bağımlılarının uğrak noktası olan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kulübenin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

"TİNERCİLER BURAYI MESKEN ETTİ"

Yangını gören Bülent Abdullah Özen, "Tinerciler yani evsizler mi diyeyim ne diyeyim, bunlar burayı mesken ettiler. Çevreye de zarar vermeye başladılar. Demek ki orada farklı bir şeyler yaptılar. Bu akşam burada Allah korusun daha farklı şeyler olabilirdi. İtfaiyemiz tam karşıda bir an evvel yetişti ve itfaiye olayı sonlandırdı" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da tinercilerin sık uğradığı kulübede yangın çıktı VİDEO