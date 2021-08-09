İstanbul'da tır ile minibüs çarpıştı

İstanbul'da tır ile minibüs çarpıştı

Kartal ilçesinde tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüste sıkışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Kartal ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Bağlar Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında iddiaya göre minibüs sürücüsü Yunus Günbakmaz, hızla seyir halinde olduğu sırada yolun karşısından gelen Engin Karataş hakimiyetindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

SIKIŞAN KAZAZEDE KURTARILARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da tır ile minibüs çarpıştı VİDEO



