İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimi

Kağıthane'de polise maskesiz yakalanan bir taksici, "Müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum" dedi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ve taksilerde koronavirüs salgını nedeniyle denetim yapıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç içerisinde maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

"MÜŞTERİYİ ALDIM, MASKE TAKMAYI UNUTTUM"

Denetimler sırasında ekipler, ticari bir taksiyi durdurdu.

Sürücünün, camını açtığında maskesiz olduğunu gören polis, yolcusu olmasına rağmen neden maske takmadığını sordu.

Taksicinin "Müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum” demesi üzerine polis, “Emniyet kemerini takmışsın ama maskeyi takmamışsın” ifadesini kullandı.

"YEDİK Mİ CEZAYI"

Bunun üzerine polisin ehliyet ve ruhsatı istediğini duyan taksici, "Yedik mi cezayı?" diye sordu.

Polisin, maskesini takarak araçtan inmesini istediği sürücüye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.

"MESELE CEZA YAZMAK DEĞİL, SİZLERİN SAĞLIĞI"

Toplu taşıma araçlarını da durduran polis ekipleri, minibüste yolcu sayısını kontrol etti.

İki kişinin fazla olduğunu fark eden polis, kendisini görerek maskeyi takan bir yolcuya, “Maskenizi polisi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın. Mesele ceza yazıp yazmamak değil, sizlerin sağlığıdır” uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI

Ehliyet ve ruhsatı alınan sürücüye de idari para cezası uygulandı. Minibüs sürücüsü önceki gün de fazla yolcu almaktan ceza kesildiğini belirtti.

Kağıthane Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.