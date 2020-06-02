İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Cevizlibağ ve Mecidiyeköy metrobüs ile tramvay duraklarında, kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısında düşüş görülmesi üzerine, şehir içi toplu taşıma araçlarında, yüzde 50'i oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Talimatın kalktığı ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüste yaşanan yoğunluğun ardından iş çıkışı saatinde de yoğunluklar yaşandı.

Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında ve araç içlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

'SOSYAL MESAFE' KURALI UNUTULDU

Metrobüs duraklarında bekleyenler ise sosyal mesafe kuralına uymadı.

Bazı vatandaşların bir dolu bir boş oturulacak şekilde asılan "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" uyarısına dikkat etmediği görüldü.

"KİMSE DİKKAT ETMİYOR"

Eren Göçmen, "Bilerek taksiye bindim gün içinde sürekli tramvayı kullanıyorum. Hatta bugün inmek zorunda kaldım kimse dikkat etmiyor. Kalabalık var tabii belediyemiz işaretlemiş ama uyan kimse yok." diye konuştu.