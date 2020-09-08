Toplu taşımada ayakta yolcu yasağından sonra İstanbul'da bu sabah otobüs ve minibüslerde yasağa uyulmadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızdan temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz.. Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir." ifadelerini kullanarak toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı.

Ancak yasağın ilk sabahında, İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.

KİMİSİ ALDI KİMİSİ ALMADI

Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda ayakta yolculuğa devam VİDEO

























