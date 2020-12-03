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    İstanbul'da torbacıların bıçaklı kavgası

    Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 15:55
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 16:04
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    İstanbul'da torbacıların bıçaklı kavgası

    İstanbul Kağıthane'de, Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta, aralarında anlaşmazlık bulunan uyuşturucu satıcıları sokak üzerinde karşı karşıya geldi.

    Kavga sırasında kişilerden biri eline geçirdiği demirle diğeri de bıçakla birbirine saldırdı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken o sırada devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, olaya anında müdahale ederek kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisten saklamak için bina köşesine atılan uyuşturucu polis tarafından ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #1

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #2

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #3

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #4

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #5

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #6

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #7

    İstanbul da torbacıların bıçaklı kavgası #8

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