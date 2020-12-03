İstanbul'da torbacıların bıçaklı kavgası
Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 03.12.2020 - 15:55
- Güncelleme : 03.12.2020 - 16:04
İstanbul Kağıthane'de, Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta, aralarında anlaşmazlık bulunan uyuşturucu satıcıları sokak üzerinde karşı karşıya geldi.
Kavga sırasında kişilerden biri eline geçirdiği demirle diğeri de bıçakla birbirine saldırdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken o sırada devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, olaya anında müdahale ederek kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisten saklamak için bina köşesine atılan uyuşturucu polis tarafından ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.