İstanbul’da trafiğe kapalı yollar: 27-28-29-30 Kasım’da hangi yollar kapalı?

- Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle, 27-30 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
- Valilik, kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı ve alternatif güzergahlar belirledi.
- Ziyaret esnasında şehir içi ulaşımda aksama yaşanmaması için yönlendirme çalışmaları yapılacak.
İstanbul, Papa 14. Leo’nun resmi ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik tedbirleri uygulanıyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, ziyaret güzergahı üzerinde bulunan bazı yolların 27–30 Kasım tarihleri arasında belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Şehir içi ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ve belediye ekipleri çok sayıda noktada yönlendirme çalışmaları yürütüyor.
Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak?
27 Kasım’da Kapatılacak Yollar
Papa 14. Leo 27 Kasım’da Atatürk Havalimanına inecek. Oradan Vatikan İstanbul Temsilciliğindeki konutuna geçecek. Yollar saat 17:00 itibariyle kapanacak ve program bitene kadar da öyle kalacak. İşte o yollar ve alternatifleri:
- Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti
- Yeni Havaalanı Caddesi havuzlu kavşak istikameti
- Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti
- Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti (Taşhanlar – Yenikapı Arası)
- Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı – Yenikapı Arası)
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikameti
- Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
- Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı istikameti
- Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi istikameti
- Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar ise şunlar:
- D100 Kuzey
- D100 Güney
- Eski Havaalanı Caddesi Florya istikameti
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti
- Aksu Caddesi
- 10.Yıl Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
28 Kasım’da Kapatılacak Yollar
Papa 14 Leo’nun ilk programı Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi ziyaretleri olacak. Bunun için aşağıdaki yollar sabah saatlerinden itibaren kapatılacak. En erken kapanma saat 7’de olacak. Daha sonra açılan bazı yollar öğleden sonra yeniden kapatılacak. İşte liste:
(09:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak
- Halaskargazi Caddesi
- Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikametine kapatılacak
- Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi kapatılacaktır
- Silahşör Caddesi
- Ortakır Sokak
Alternatif yollar:
- Vali Konağı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- 19 Mayıs Caddesi
- Merkez Caddesi
PAPA 14. LEO’NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ KAPANACAK YOLLAR
(SAAT 07:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Ortakır Sokak
- Düzoğlu Sokak
Alternatif yollar:
- Silahşör Caddesi
- Nehir Sokak
- Semt Pazarı Sokak
- İncirlidede Caddsi
- Gökkuşağı Sokak
- Yeniyol Sokak
BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ-VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR
(09:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Cumhuriyet Caddesi
- Silahşör Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi
- Ortakır Sokak
- İzzet Paşa Sokak
- Halaskargazi Caddesi
- Papa Roncalli Sokak
- Babil Sokak
Alternatif yollar:
- Valikonağı Caddesi
- İstiklal Sokak
- Merkez Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- Akar Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE KAPANACAK YOLLAR
(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- 1. Refik Saydam Caddesi
- 2. Tarlabaşı Bulvarı
- 3. Cumhuriyet Caddesi
- 4. Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti
- 5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti
- 6. Avrasya Transityol Bakırköy istikameti
- 7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı-Taşhanlar arası)
- 8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti (Taşhanlar – Havuzlu Kavşak arası)
- 9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikameti
Alternatif yollar:
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
- Aksu Caddesi
- 10.Yıl Caddesi
ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR
(14.30- PROGRAM BİTİMİ)
- Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti
- Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti
- Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası)
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti
- Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti (Taşhanlar-Yenikapı arası)
- Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı-Yenikapı arası)
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikameti
- Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
- Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı istikameti
- Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi istikameti
- Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak
Alternatif yollar:
- D100 Kuzey
- D100 Güney
- Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
- Aksu Caddesi
- 10.Yıl Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
29 Kasım’da Kapatılacak Yollar
Papa 14. Leo 29 Kasım’da Sultanahmet’e gidecek ve Patrikhane’yi ziyaret edecek, Volkswagen Arena’da ayine katılacak. Yine çok sayıda yol kapalı olacak. İşte tam liste:
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI KAPANACAK YOLLAR
(07:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Cumhuriyet Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Tersane Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Galata Köprü Sirkeci İstikameti
- Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
- Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)
- Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
- Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti
Alternatif yol: Ragıp Gümüş Pala Caddesi
SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPANACAK YOLLAR
(06:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi
- Fatih İlçesi Torun Sokak
- Fatih İlçesi Dalbastı Sokak
- Fatih İlçesi Utangaç Sokak
- Fatih İlçesi Üçler Sokak
- Fatih İlçesi Nakilbent Sokak
- Fatih İlçesi Tavukhane Sokak
- Fatih İlçesi Aksakal Sokak
- Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi
Alternatif yollar:
- Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi
- Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi
- Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
- Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak
SULTANAHMET CAMİİ – MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ KAPANACAK YOLLAR
(07:45-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)
- Yeşilyurt İstasyon Caddesi
- Demiryolu Caddesi
Alternatif yollar:
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Yıl Caddesi
- Aksu Caddesi
- Eski Havaalanı Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPANACAK YOLLAR
(06:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)
- Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak
- Bakırköy İlçesi Endaze Sokak
- Bakırköy İlçesi Andelip Sokak
- Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak
- Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak
- Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi
- Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi
Alternatif yollar: Gazi Evrenos Caddesi ve Fener Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ – VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR
(08:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
- Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi
- Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
- Refik Saydam Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Cumhuriyet Caddesi
Alternatif yollar:
- D100 Kuzey
- D100 Güney
- Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
- Aksu Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU – FENER RUM PATRİKHANESİ KAPANACAK YOLLAR
(13:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Cumhuriyet Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
- Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
- Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi
Alternatif yollar:
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi
FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ KAPSAMINDA KAPANACAK YOLLAR
(06.00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
- Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
- Fatih İlçesi İncebel Sokak
- Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi
Alternatif yollar: Baki Dede Sokak, Sancaktar Yokuşu Sokak
FENER RUM PATRİKHANESİ – VOLKSWAGEN ARENA KAPANACAK YOLLAR
(14:20 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi
- Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
- Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi
- Fatih İlçesi Savaklar Caddesi
- D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası
- Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti
- Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası
- Büyükdere Caddesi
- Ayazağa Caddesi
Alternatif yollar:
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine verilecek
- Piyalepaşa Bulvarı
- İmrahor Caddesi
- Odesa Bulvarı
- Kemerburgaz Caddesi
- D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı bağlantı yoluna giden akım Hasdal -Okmeydanı bağlantı yolu girişinden kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane istikametine yönlendirilecek
- Tem Güney Okmeydanı ayrımlarından FSM Köprüsü istikameti kapatılarak Hasdal – Okmeydanı istikametine yönlendirilecek
- Sahil Alt Güzergâhı
- Çilekli Caddesi
- Baltalimanı Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(07:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi arasında kalan kısım
Alternatif yollar:
- Büyükdere Caddesi
- Okul Caddesi
- Mimar Sinan Caddesi
- Ayazağa Cendere Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA – VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR
(17:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Ayazağa Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- Merkez Caddesi
- TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası
- Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti
- D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
Alternatif yollar:
- Baltalimanı Sahil Yolu
- Katar Caddesi
- Azerbaycan Caddesi
- İmrahor Caddesi
- Ortaklar Caddesi
- 19 Mayıs Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Piyale Paşa Bulvarı
- Odesa Caddesi
30 Kasım’da Kapatılacak Yollar
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ KAPANACAK YOLLAR
(07:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Cumhuriyet Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Atatürk Bulvarı Sahil istikameti
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Atatürk Köprüsü Sahil
Alternatif yollar:
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Tersane Caddesi
- Ragıp Gümüş Pala Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(06.00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Fatih İlçesi Hayriye Tüccar Caddesi
- Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
- Fatih İlçesi Nişancı Sokak
- Fatih Molataşı Caddesi
- Fatih İlçesi Sevgi Sokak
- Fatih İlçesi Nalbant Camii Sokak
Alternatif yollar: Sahil Kennedy Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Çifte Gelinler Caddesi
İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ-FENER RUM PATRİKANESİ KAPANACAK YOLLAR
(08.30 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
- Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi
- Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi
- Fatih İlçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
Alternatif yollar: Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi
FENER RUM PATRİKANESİ TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(06:00– PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
- Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
- Fatih İlçesi İncebal Sokak
- Fatih İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi
Alternatif yollar: Baki Dede Sokak, Sancaktar Yokuşu Sokak
FENER RUM PATRİKANESİ – AHL DKE KAPANACAK YOLLAR
(12.45 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil İstikameti
- Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Yenikapı Taşhanlar Arası)
- Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
- Yeni Havaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
Alternatif yollar:
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Aksu Caddesi
- 10 Yıl Caddesi
- D100
PAPA 14. LEO’NUN İSTANBUL PROGRAMLARI KAPSAMINDA KONAKLAMA YERİ ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(27.11.2025 SAAT 07.00’DAN 30.11.2025 SAAT 12:00’A KADAR)
- Çimen Sokak Kesişimi
- Satırcı Sokak
- Papa Roncalli Sokak
- Cebel Topel Sokak
Alternatif yollar: Yedikuyular Caddesi, Çimen Sokak, Fransız Hastanesi Sokağı