İstanbul trafiği felç olacak: 28-29 Ağustos'ta kapalı...
Haber Merkezi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak.

Yeni üst geçidin kiriş montajının yapılacağı çalışma nedeniyle D-100 kara yolu ve yan yollar, Ankara ve Edirne istikameti olarak ayrı günlerde belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Ankara istikametinde D-100 kara yolu ve güney yan yol, bugün saat 22.00'de trafiğe kapatılıp 06.00'da açılacak.

Aynı güzergah 27 Ağustos'ta 22.00-06.00 saatleri arasında da trafiğe kapalı olacak.

Bu yöndeki çalışma tamamlandıktan sonra aynı işlem karşı yönde devam edecek.

2 GÜN KAPALI

Edirne istikametinde D-100 kara yolu ve kuzey yan yol, 28 ve 29 Ağustos'ta 00.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Çalışma süresince alternatif yol güzergahı olarak Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Ekspress Yolu kullanılabilecek.

Metrobüs hattında ulaşım ise kontrollü olarak devam edecek.