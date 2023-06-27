İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9'a düştü
AA & Ensonhaber

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve beldelerine gitmesi nedeniyle megakent, en sakin günlerini yaşıyor.

İstanbul, tatile çıkamayanlara ve turistlere kaldı

Yaz tatilinin de başlamasıyla insan ve yoğunluğunun iyice azaldığı İstanbul'da arife gününü değerlendirmek isteyenler, tarihi ve turistik mekanlar ile sahillerde vakit geçirdi.

Trafik yoğunluğu yüzde 9'larda

Sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar düşen trafik yoğunluğu, gün içinde yüzde 25'i aşsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre yoğunluk yüzde 9 civarında seyrediyor