İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9'a düştü Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul adeta boşaldı. Yaz tatilinin de başlamasıyla tatilcilerin terk ettiği megakentte trafik yoğunluğu yüzde 9'lara kadar düştü.

AA & Ensonhaber

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle megakent, en sakin günlerini yaşıyor.

İstanbul, tatile çıkamayanlara ve turistlere kaldı

Yaz tatilinin de başlamasıyla insan ve trafik yoğunluğunun iyice azaldığı İstanbul'da arife gününü değerlendirmek isteyenler, tarihi ve turistik mekanlar ile sahillerde vakit geçirdi.

Trafik yoğunluğu yüzde 9'larda

Sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar düşen trafik yoğunluğu, gün içinde yüzde 25'i aşsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre yoğunluk yüzde 9 civarında seyrediyor