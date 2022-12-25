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    İstanbul'da trafikte makas atan sürücü polise yakalandı

    İstanbul Fatih'te makas atarken polis ekiplerine yakalan sürücüye 2 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.
    • 25.12.2022 - 21:29
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 21:40
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    İstanbul'da trafikte makas atan sürücü polise yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik seyir halinde denetimler yapıldı.

    Denetimler çerçevesinde Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerinde makas atarak trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir araç takibe alındı.

    Araç takibe alınarak durduruldu

    Araç Sivil Trafik ekiplerince güvenli bir bölgede işlem yapılmak üzere durduruldu. Yapılan incelemede aracın kiralık olduğu anlaşıldı.

    2 bin 215 lira ceza uygulandı

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri, sürücüye makas atmaktan bin 823 TL, öndeki araçları yakın takipten 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplam 2 bin 215 TL idari para cezası uyguladı.

    İstanbul'da trafikte makas atan sürücü polise yakalandı VİDEO

    İstanbul da trafikte makas atan sürücü polise yakalandı #1

    İstanbul da trafikte makas atan sürücü polise yakalandı #2


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