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    İstanbul'da tramvay arızası seferleri aksattı

    İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferi yapan tramvayda teknik arıza yaşandı.
    • 07.12.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:49
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    İstanbul'da tramvay arızası seferleri aksattı

    Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

    Yolcular, yollarına yaya olarak devam etti

    Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

    Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    İstanbul da tramvay arızası seferleri aksattı #1

    İstanbul da tramvay arızası seferleri aksattı #2

    İstanbul da tramvay arızası seferleri aksattı #3

    İstanbul da tramvay arızası seferleri aksattı #4


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