İstanbul'da tramvay arızası seferleri aksattı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferi yapan tramvayda teknik arıza yaşandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Yolcular, yollarına yaya olarak devam etti

Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.













