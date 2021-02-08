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    İstanbul'da uçan çatı arabaya saplandı

    Bayrampaşa'da fırtına nedeniyle uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 22:53
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    İstanbul'da uçan çatı arabaya saplandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

    Fırtına nedeniyle İstanbul’un ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı yola uçarken, Silivri’de ise bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

    İstanbul'da uçan çatı, arabaya saplandı VİDEO

    MADDİ HASARA NEDEN OLDU

    Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

    Araçlarda maddi hasar oluşurken, binadan uçan bir parçanın park halindeki bir araca saplandığı görüldü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, sokak içerisine dökülen parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

    İstanbul da uçan çatı arabaya saplandı #1

    İstanbul da uçan çatı arabaya saplandı #2

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