İstanbul'da Uğur Işılak dinledikleri için bir çift saldırıya uğradı İstanbul'da 14 Mayıs gecesi Uğur Işılak müziği açtıkları için bir çift, yanlarında alkol şişeleri olan şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Murat Asan, "Aracıma alkollü kişiler tarafından saldırı oldu araçta 1.5 yaşında kızım 5 aylık hamile eşim 7-12 yaşlarında 2 yeğenim vardı, tehditler, hakaretlerde bulundular." dedi.

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İstanbul'da 14 Mayıs seçim gecesinde, Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi Ayşegül Sokak’ta tepki çeken bir olay yaşandı.

Uğur Işılak müziği dinledikleri için saldırıya uğradılar

Murat Asan, 18 aylık bebeği, hamile eşi ve 2 yeğeni ile birlikte AK Parti seçim müziği olan Uğur Işılak’ın “Doğruya Doğru” şarkısını dinleyerek evine giderken kimliği belirlenemeyen bir şahıs arabasının arka tarafına tekme attı.

Alkol şişeleri fırlattılar

Asan durmayarak ilerlemeye devam ederken, kimliği belirsiz kişiler bu kez aracın ön camına alkol şişeleri attı. 18 aylık bebeğin atılan alkol şişelerinin camı kırması sonucu ayak bileği kesildi.

Olay sonrası hızla evine gitmek isteyen Murat Asan takip edildi ve evinin önünde araçtan inen şahıslar tehdit ve hakaretlere başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Murat Asan saldırganlardan şikayetçi olurken, ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Uğur Işılak ise aileyi arayarak geçmiş olsun mesajlarını iletti.

"O müziği neden açtın"

Aslan, ellerinde bira şişeleri olan şahısların kendisine küfürler savurarak "O müziği neden açtın." diye bağırdığını ve saldırdığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Murat Asan şunları söyledi:

"Eşimin yanında üzerime yürüdü, ağza alınmayacak küfürler etti"

“Dün gece saatlerinde yanımda 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, iki tane yeğenimle beraber evime gitmek isterken Karadolap Mahallesi spor sahasının önünde 45 yaşlarında kır saçlı, elinde alkol şişesi olan bir adam aracımın sol arka çamurluğuna tekme attı. Yanımda çocuğum ve eşim var diye durmak istemedim. Biraz ilerledim, 10 saniye sonra 3 tane bira şişesi cama geldi. Camın kırılmasıyla camdan kopan parçalar 18 aylık kızımın topuğuna battı. Tekrar durmak istemedim, evimin önüne geldim, orada durdum. 34 UK 2D834 plakalı siyah bir araba ve içerisinde 80 kilolarında, 1.67 boylarında kirli sakallı bir adam. Anlamsızca bana bağırmaya başladı ‘Sen burada bu şarkıyı nasıl açarsın’ diye, Uğur Işılak’ın Doğruya Doğru şarkısını. O anları da benim yeğenim videoya çekti. Ben dedim ki ‘Dinleyeceğim şarkıyı sana mı soracağım?’, o da ‘Sen bu mahallenin ne olduğunu bilmiyor musun, hangi cesaretle açıyorsun?’ dedi. Eşimin yanında üzerime yürüdü, ağza alınmayacak küfüler etti. Darp raporları aldık hem kızımın aldığı yaradan dolayı hem de kendim. Bunları polis karakoluna bildirdik. Küfürleri artınca ‘hayırdır’ dedim, daha sonra o ıslık çaldı ve arkasından araca tekme atan şahısla birlikte iki kişi geldi. Şahıslardan bir tanesi elini sırtına attı silah gösterdi. Diğer elinde de bira şişesi vardı. Biz sitenin içerisine geçtik. Bu sefer havaya ateş etmeye başladılar. O anların da video kaydı var. Gereğinin yapılmasını istiyorum”

Asan, eşinin ve çocuğunun çığlıklarının kulağından silinmediğini söyleyerek şöyle dedi:

"Sözde özgürlük diyorlar, dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak"