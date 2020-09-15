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    İstanbul'da Ukraynalı kadın akrobasi yaparken balkondan düştü

    Şişli'de 7. katta balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düşerek yaşamını yitiren Ukrayna asıllı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk’ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 18:35
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    İstanbul'da Ukraynalı kadın akrobasi yaparken balkondan düştü

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak’ta 7. katta balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düştüğü belirtilen Ukrayna asıllı Türk vatandaşı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk düşme sonucu vefat etmişti.

    43 yaşındaki kadının balkondan düştüğü sırada evde bulunan biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

    İstanbul'da Ukraynalı kadın akrobasi yaparken balkondan düştü VİDEO

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Kadının balkondan düştüğü an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde kadının yere düşmesi sonrası vatandaşların kadının yardımına koştuğu görülüyor. Ardından polis ekipleri olay yerine gelirken balkondan düşen kadının sağlık ekipleri tarafından yerden kaldırıldığı görülüyor.

    Edinilen bilgiye göre evde bulunan kadının arkadaşları alkol aldıklarını kadının, balkon demirlerinin üzerinde akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

    İstanbul da Ukraynalı kadın akrobasi yaparken balkondan düştü #1

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